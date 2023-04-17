شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 36 قرية تستفيد من مشروعات حياة كريمة بمحافظة القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة القليوبية والتى تصل لـ 36 قرية ، وبلغ عدد المستفيدين 538 ألف نسمة.

وأوضح التقرير، أن أهم المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية التي تم تنفيذها من خلال مبادرة مبادرة حياة كريمة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 7 وحدات إجتماعية، 9 مجمعات خدمات زراعية، 6 نقاط اسعاف، 25 وحدة صحية، مستشفى مركزي، 396 فصل دراسي، 63 مدرسة، إلى جانب إنشاء مركز تنمية أسرة، 6 محطات مياه شرب، 36 مشروع صرف صحي، 3 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 28 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 28 مركز شباب، 9 مجمعات خدمات حكومية، 23 مكتب بريد، 6 نقاط شرطة، 4 نقاط إطفاء، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 178كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 700كم، وإنشاء 20 كوبري ري، 2 سوق، 3 مواقف، علاوة على 36 مشروع كهرباء.