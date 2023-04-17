شكرا لقرائتكم خبر أرامكو: لا تأثير لنقل 4% إلى «سنابل» على الأعمال وسياسة توزيع الأرباح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت شركة أرامكو السعودية أن نقل 4% من إجمالي أسهمها إلى «سنابل للاستثمار»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لن يكون له تأثير على أعمال الشركة، أو استراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو إطار عمل الحوكمة فيها.

وقالت في بيان على تداول أمس، «إنه بعد نقل 4% من إجمالي أسهمها لشركة سنابل للاستثمار، تظل الدولة المساهم الأكبر في الشركة حيث تملك 90.186% من الأسهم».

وأضافت «إن عملية النقل هذه هي عملية خاصة بين الدولة وسنابل للاستثمار، والشركة ليست طرفا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل».

وأشارت إلى أن عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى، مبينة أنه لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو استراتيجيتها، أوسياستها لتوزيع الأرباح، أو إطار عمل الحوكمة فيها.

وذكرت أنها ستعلن عن أي تطور جوهري في حينه. في بيان آخر على تداول، حددت شركة أرامكو السعودية، يوم 8 مايو 2023 موعدا لعقد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على زيادة رأس مال الشركة من 75 مليار ريال إلى 90 مليار ريال، عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون.

تفاصيل زيادة رأس المال

