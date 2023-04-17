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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنك التصدير والاستيراد الصيني أفاد بأنه قدم قروضا بقيمة 300 مليار يوان (43.7 مليار دولار) للصناعات التحويلية في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس. وبحلول نهاية مارس الماضي، بلغت القروض المستحقة للبنك لقطاع الصناعات التحويلية ما يقرب من 1.9 تريليون يوان، تتضمن 1.62 تريليون يوان من القروض متوسطة وطويلة الأجل. وخلال الربع الأول، دعم البنك ترقية وتحويل الشركات الرئيسية، وعزز الدعم الائتماني لشركات التجارة الخارجية وشركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويعتبر بنك التصدير والاستيراد الصيني بنك تنفيذ سياسة تموله وتملكه الدولة ويدعم التجارة الخارجية للصين والاستثمار والتعاون الاقتصادي الدولي.

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