إغلاق 24 منشأة غذائية وإيقاف خطي إنتاج في مارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء 24 منشأة خلال جولاتها في مارس بسبب عدم الحصول على ترخيص، كما جرى إيقاف خطي إنتاج، وإتلاف 24 ألف كجم من الأغذية.

ورصدت الهيئة 192 مخالفة خلال أكثر من 6 آلاف زيارة نفذتها في شهر مارس من العام الحالي على منشآت خاضعة لإشرافها.

وأوضحت الهيئة أنها نفذت 3.5 آلاف زيارة لمنشآت غذائية، و568 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و2.3 آلف زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، إضافة إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي.

وأشارت إلى أنها نفذت 1035 جولة رصد وتقصي للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الالكترونية وأصحابها، إضافة إلى تتبع مصادر المنتجات، مبينة أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ بلغت خلال شهر مارس 44 ألف إرسالية، وتم رفض 376 إرسالية.

ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق «طمني».

متابعة منشآت الغذاء والدواء في مارس

الجولات:

6499 زيارة

شملت:

3541 زيارة لمنشآت غذائية.

568 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف.

2358 زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية.

النتائج:

رصد 192 مخالفة.

إغلاق 24 منشأة.

إيقاف خطي إنتاج.

إتلاف 24.055 كجم.

الإرساليات:

الواردة 44.139 إرسالية.

المقبولة 43,763

المرفوضة 376 إرسالية.