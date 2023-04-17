جمعية سابك تفوض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023. وأوضحت الشركة في بيان على تداول أن التفويض تضمن تحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. ووزعت سابك أرباحا نقدية بنسبة 42.5% عن عام 2022 (4.25 ريالات للسهم)، بمبلغ إجمالي قدره 12750 مليون ريال. وأشار البيان إلى أن الجمعية وافقت على بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال. نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية:





الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.



الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه (عضو تنفيذي) في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ 21 مارس 2023م، لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 9 أبريل2025م.



الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.



تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م ومناقشتها.



تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته.



الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC ) بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 م وللربع الأول لعام 2024 م وتحديد أتعابه.



الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 م.



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