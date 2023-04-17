اتفاقية تشغيل لمحطة الوقود بمرفأ الصيادين في القنفذة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اتفاقية تشغيل محطة الوقود لمرفأ الصيادين بمحافظة القنفذة، مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمحافظة ينبع، إذ مثل الوزارة مدير عام الفرع بمنطقة مكة المكرمة ماجد الخليف، فيما مثل الجمعية رئيس مجلس الإدارة بمحافظة ينبع حامد الجهني.

واتفق الطرفان على العمل التكاملي القائم على تبادل المنافع، خلال وضع إطار عام لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، في خدمة صيادي الأسماك المشمولين بنطاق خدمات الجمعية، الذين يملكون وثائق رسمية صادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات ذات العلاقة.

ويتضمن المرفأ الجديد أرصفة بطول 290 مترا، وحواجز أمواج بطول 450 مترا، إلى جانب 6 أرصفة عائمة يتدرج عمقها من 4 إلى 1.5 متر. فيما يسع نحو 400 مركب عادي، و50 قاربا كبيرا، حيث تتمتع محافظة القنفذة بواجهة كبيرة على ساحل البحر الأحمر، تمتد نحو 165 كلم، وتتميز الحياة البحرية فيها بتنوع حيوي جعل منها أحد أهم مراكز صيد الأسماك في أقصى جنوب منطقة مكة المكرمة.

ويبلغ عدد القوارب المسجلة في محافظة القنفذة 880 قارب صيد، و11 مركبا كبيرا، كما يعمل بالمحافظة حوالي 1500 صياد على متن 880 قاربا، تضخ ما يقارب 45 ألف طن من الأسماك سنويا في أسواق جدة والباحة وعسير وجازان.

من جهته، أوضح الخليف بأن برنامج توطين مهنة صيد الأسماك يعد من المشاريع الوطنية المهمة، التي تهدف إلى تمكين المواطن السعودي من مزاولة مهنة الصيد.

وأضاف، بأن مشروع «صياد» يأتي بالتعاون مع عدد من الشركاء وهم: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومجلس الجمعيات التعاونية، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، الذي سيقوم بإدارة الحملات التوعوية والإرشادية لإقامة برامج تدريبية تستهدف خلالها عددا من شباب المنطقة، لتوطين مهنة صيد الأسماك، والعمل على مبادرة تهيئة المرافئ والخدمات اللوجستية.

مرفأ الصيادين بالقنفذة

