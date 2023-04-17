شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 54 قرية تستفيد من مشروعات حياة كريمة بمحافظة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الغربية 54 قرية، وبلغ عدد المستفيدين 430 ألف نسمة.

وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الغربية، التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 10 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 6 وحدات إجتماعية، 9 مجمعات خدمات زراعية، 8 نقاط اسعاف، 25 وحدة صحية، 459 فصل دراسي، 49 مدرسة، إلى جانب إنشاء 4 مراكز تنمية أسرة، 25 محطة مياه شرب، 43 مشروع صرف صحي، 3 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 53 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 30 مركز شباب، 9 مجمعات خدمات حكومية، 27 مكتب بريد، 9 نقاط شرطة، 8 أسواق ، 5 مواقف، 8 وحدات إطفاء، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 122كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 135كم، وإنشاء 19 كوبري ري، علاوة على 54 مشروع كهرباء.

وعن خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الغربية أوضح التقرير أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 356 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الغربية بخطة عام 22/2023 تبلغ 3,9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 8% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الغربية بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 927,5 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 24%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 644 مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع الإسكان 416 مليون جنيه بنسبة 11% ثم التعليم قبل الجامعي 323,7 مليون جنيه بنسبة 8%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 200 مليون جنيه بنسبة 5%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,4 مليار جنيه بنسبة 36%.

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الغربية في خطة 22/2023 والتي تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 254,7 مليون جنيه، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 190 مشروعًا، إلى جانب تنفيذ 62 مشروعًا في مجال خدمات الاسكان، و 20 مشروعا تنمويا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.