شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي سيارات الركوب الأعلى مبيعا خلال الربع الأول من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف آخر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "الأميك"، أن هناك حالة رواج نسبي لمبيعات السيارات، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 تحديدا شهرى يناير وفبراير الماضيين.

وأوضح التقرير أن ماركة " نيسان" قد تصدرت مبيعات سيارات " الركوب الملاكي" في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 29.7% مسجلة نحو 2288 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين

أما فى المرتبة الثانية فجاءت ماركة "شيري" بحصة سوقية 19.7% بإجمالى 1513 سيارة، وفى المركز الثالث جاءت ماركة " بي واي دي " بحصة سوقية بنسبة 9.9% بنحو 758 سيارة .

وفي المركز الرابع جاءت ماركة "تويوتا" بحصة سوقية 9.3% بواقع 715 وحدة، وعن ماركة "كيا" فقد جاءت في المركز الخامس بنسبة 5.2% بواقع 400 سيارة .

وجاءت فى المرتبة السادسة حصلت عليها ماركة " إم جي " بحصة سوقية 4.7% محققة بيع 363 سيارة، تلتها ماركة "هيونداي " في المركز السابع بنسبة 3.2% بنحو 247 سيارة، وفى المرتبة الثامنةجاءت ماركة "رينو" بحصة سوقية 2.8% مسجلة بيع 216 سيارة .

كما حصلت ماركة "ميتسوبيشي" على المركز التاسع بنسبة 2.8% بواقع 213 سيارة، وحصدت ماركة "ستروين" على المركز العاشرة بـواقع 210 سيارة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من عام 2023 الجاري .