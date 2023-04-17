شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 17-4-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات اليوم الاثنين 17-4-2023 أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودى سجل 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتى سجل سعر 99.84 جنيه للشراء، و100.83 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك المصرية اليوم الاثنين الموافق 17أبريل 2023، وذلك بمناسبة شم النسيم، ومن المقرر أن يُستأنف العمل غدا الثلاثاء 18 أبريل 2023.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليومسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 33.75 جنيه للشراء، 34.10 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 38.37 جنيه للشراء، 38.67 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليومسجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومسجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 99.84 جنيها للشراء، و100.83 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.