شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 17 أبريل 2023 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار السبائك الذهب اليوم الاثنين في مصر ارتفاعا ملحوظا للمرة الثانية، وسجلت جميع أعيرة الذهب قفزات كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك مع الطلب المرتفع على الذهب، كما سجلت جميع اوزان السبائك ارتفاع كبير أيضا على إثر تحرك سعر جرام الذهب عيار 21 إلي مستوي 2350 جنيها.

أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2350 جنيها.

عيار 18 يسجل 2014 جنيها.

عيار 24 يسجل 2686 جنيها.

الجنيه الذهب 18800 جنيها.

اونصة الذهب 2011 دولارا.



أسعار السبائك الذهب اليومسجلت أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6715 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13430 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 26860 جنيها، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 53720 جنيها وبلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 83534 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة كما تعتبر الأسعار المسجلة في السوق الآن هي الأعلى في تاريخ تسعير الذهب.

وتتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الاثنين عند المستوى 2010.05 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير مسجلة ارتفاع بنسبة 0.6%، بينما قد سجل الذهب خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوياته هذا العام عند 2048.76 دولار للأونصة.

واستطاع الذهب منذ بداية شهر أبريل الارتفاع بنسبة 2% حتى الآن واستقرت التداول بأريحية فوق المستوى النفسي الهام 2000 دولار للأونصة، ولكن الأسعار واجهت صعوبة واضحة في كسر القمة التاريخية للذهب عند 2075 دولار للأونصة التي تم تسجيلها في عام جائحة الكورونا، الأمر الذي يعكس حاجة المعدن النفيس إلى المزيد الدعم لتسجيل مستويات تاريخية جديدة.

وارتفع الدولار الأمريكي اليوم للجلسة الثانية على التوالي ليظهر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% بعد ارتفاع كبير يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.6%.

الدولار الأمريكي سجل 7 أسابيع متتالية من الخسائر دفته إلى أدنى مستوياته منذ عام، وذلك في ظل تغير توقعات مستقبل أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي لتشير إلى توقف دورة رفع الفائدة بشكل مبكر بسبب التراجع في مؤشرات التضخم إلى ظهور علامات على الركود الاقتصادي، وإشارة الفيدرالي الأمريكي فى محضر اجتماعه الأخير إلى توقع حدوق ركود معتدل في النصف الثاني من العام.

وتسبب هذا التراجع في مستويات الدولار إلى دعم الذهب بشكل كبير بسبب العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلع تسعر بالدولار، هذا بالإضافة إلى تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية بعد توقعات الفائدة.