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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة نفذت ضمن خططها الموسمية وخطة شهر رمضان المبارك وموسم العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عددا من الجولات التفتيشية المكثفة على الأسواق لمتابعة توافر السلع الرمضانية الأساسية والتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق أي جهة مخالفة، والعمل على إيجاد بيئة تجارية خالية من البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات.

وقامت الوزارة بتنفيذ 7302 زيارة ميدانية على منافذ البيع، ومتابعة ومباشرة 1884 بلاغا، وتطبيق عدد 478 مخالفة فورية على المنشآت التجارية، وضبط ومصادرة 22872 منتجا مخالفا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتهدف الخطة الموسمية لوزارة التجارة والخاصة بشهر رمضان إلى متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة خلال الشهر الكريم وموسم العمرة، والتأكد من سلامة وصلاحية السلع، ومراقبة أسعار السلع الغذائية والتموينية ووفرتها، والتحقق من تأمين مخزون كاف منها .