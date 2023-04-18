شكرا لقرائتكم خبر عن 1853 زيادة بعدد الشركات المؤسسة فى مصر أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد الشركات التي تم تأسيسها في مصر بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل إجمالي عدد الشركات المؤسسة في مصر نحو 2119 شركة في شهر ابريل الماضي، بينما كانت نحو 266 شركة فقط في شهر ابريل من العام الماضي 2021، بزيادة بلغت نحو 1853 شركة.

وكان حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أعلن أنه سيتم إطلاق المنصة الرقمية لتأسيس الشركات أول يوليو المقبل، وبمقتضاها يتمكن المستثمر من تأسيس شركته إلكترونيا في دقائق، مضيفا أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير لموقع خريطة الاستثمارية في مصر، وهي الخريطة التي أنشأتها مصر في 2017 بهدف وضع كل الخطط والمشروعات والأماكن الاستثمارية في مصر بها، وسيتم دعوة القطاع الخاص لوضع الفرص الاستثمارية على هذه الخريطة لدعوة المستثمرين لرؤية فرصهم الاستثمارية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن هدف الهيئة الرئيسي الآن هو حل مشاكل المستثمرين، والتعامل معها بشكل سريع أسرع مما تقره اللوائح والقوانين، وأن هدفه هو حصول المستثمر على حقه بشكل أني، مشيداً بدعم مجلس الوزراء في هذا الصدد، معلنا عن حل مشاكل 80% من المستثمرين قبل 30 يونيو المقبل.