شكرا لقرائتكم خبر مطار الملك خالد يتصدر أداء مطارات المملكة في مارس بنسبة التزام 82% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض على المركز الأول في تقرير أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر مارس 2023، حيث بلغت نسبة الالتزام 82%، بينما جاء ثانيا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 73%، وذلك لفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنويا.

وأوضح التقرير الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني أنه في الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويا، حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 82%.

وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويا، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان ثانيا بنسبة التزام 73%، فيما حصل مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويا، بنسبة التزام 100% متفوقا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

وفي الفئة الخامسة للمطارات الداخلية حصل مطار القريات على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تستند في تقييم أداء المطارات على أربعة عشر معيارا أساسيا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك تطبيقا للتوجهات الاستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

5 فئات:

المطارات الدولية (أكثر من 15 مليون مسافر سنويا):

مطار الملك خالد الدولي بالرياض نسبة التزام 82%.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة نسبة التزام 73%.

المطارات الدولية (من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويا):

مطار الملك فهد الدولي نسبة التزام 91%.

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي نسبة التزام 82%.

المطارات الدولية (من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويا):

مطار أبها الدولي نسبة التزام 100%.

مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز نسبة التزام 73%.

المطارات الدولية (أقل من مليوني مسافر سنويا):

مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم نسبة التزام 100%.

المطارات الداخلية:

مطار القريات نسبة التزام 100%.