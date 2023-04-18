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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الأردن ارتفع خلال الربع الأول من العام 2023م، بنسبة 88.4% ليسجل ما قيمته 1.18 مليار دينار أردني، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى مليون 476 ألف سائح. وأشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر مارس الجاري مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، نموا بنسبة 49%، ليبلغ 435.8 مليون دينار أردني.

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