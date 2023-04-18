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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرات السيارات في كوريا الجنوبية ارتفعت خلال شهر مارس بأكثر من 60% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى لها على خلفية الطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة. وأفادت وكالة يونهاب الكورية نقلا عن بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية أن قيمة صادرات السيارات الكورية خلال الشهر الماضي بلغت 6.52 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 64% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهذا أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل في فبراير الماضي والبالغ 5.6 مليارات دولار.

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