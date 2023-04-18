هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تستطلع الآراء حول 3 لوائح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لوائح «الشركات والعمل والضرائب والجمارك» لاستطلاع مرئيات العموم.

وأعلنت الهيئة مسودات 3 لوائح للمناطق الاقتصادية الخاصة، لاستطلاع مرئيات العموم، مشيرة إلى بدء الاستطلاع الخميس 13 أبريل 2023، ويستمر حتى 21 مايو المقبل.

وحسب بيان الهيئة، تضمنت المسودات مشروعات لائحة الشركات، والضرائب والجمارك، ولائحة العمل.

ويشكل عنصر الاستثمار أهمية جوهرية في خارطة الطريق التي رسمتها رؤية المملكة 2030، إذ تهدف المملكة في الركيزة الثانية من ركائز رؤيتها إلى أن تصبح قوة استثمارية عالمية، وذلك خلال تحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل والإيرادات الإجمالية، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، والارتقاء بترتيب وتصنيف المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة، لخلق اقتصاد أكثر متانة وتنوعا واستدامة.

وأعدت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لائحة الشركات خاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، تهدف إلى تنظيم مجالات العمل في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتوفير الميز التنافسية وتعزيز الشفافية لتشجيع وجذب الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة، وذلك انطلاقا من مبدأ تنوع مصادر الاقتصاد واستدامتها، إذ تشكل المناطق الاقتصادية الخاصة فرصة استثمارية استثنائية لكل من المستثمرين الوطنيين والدوليين.

طرح 3 لوائح لاستطلاع مرئيات

