شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف: ارتفاع عدد المرشحين لانتخابات دورة 2023/2027 إلى 223 مرشحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم إجراء انتخابات في 15 غرفة وهى غرف القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وكفر الشيخ ومرسى مطروح وجنوب سيناء وشمال سيناء ودمياط وبنى سويف والوادى الجديد وسوهاج وقنا والاقصر والبحر الأحمر.

وأضاف البيان أنه بناءًا على قرار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تم فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لمدة خمسة أيام عمل بدأت الأربعاء الماضى وتستمر اليوم وغدا الاربعاء، وذلك امام رئيس لجنة الجدول مدير مكتب السجل التجارى الرئيسى بكل محافظة، لمن تنطبق عليهم شروط الترشح طبقا لقانون الغرف التجارية والمدرجين بالجداول الانتخابية.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية بانه قد تقدم في اليوم الأول 55 مرشح من ال 27 محافظة و98 في اليوم الثانى و 70 في اليوم الثالث ليصل الإجمالي الى 223 مرشح بواقع 16 مرشح بكل من القاهرة والجيزة، و15 في كفر الشيخ، و13 مرشح بكل من دمياط وقنا، و12 مرشح بكل من جنوب سيناء والاقصر والبحر الأحمر، و11 مرشح بكل من الأسكندرية وسوهاج، و10 مرشح بكل من مرسى مطروح وشمال سيناء وبنى سويف، و8 مرشح بكل من القليوبية والغربية والدقهلية والوادى الجديد، و7 مرشح بكل من الشرقية ووبورسعيد واسيوط، و3 بغرفة الاسماعلية، و2 مرشح بكل من المنوفية والبحيرة واسوان، ولم يتقدم احد بعد في غرف السويس والفيوم والمنيا.

وأوضح الدكتور علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجارية انه حتى نهاية اليوم الثالث قد تأكد إجراء انتخابات في غرف القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وكفر الشيخ ومرسى مطروح وجنوب سيناء وشمال سيناء ودمياط وبنى سويف والوادى الجديد وسوهاج وقنا والاقصر والبحر الأحمر حيث تجاوز عدد المتقدمين عدد المقاعد.

وأشار الدكتور علاء عز انه سيتم انتخاب 194 عضو في الـ 27 غرفة بواقع 11 بالقاهرة و9 بالإسكندرية و8 في كل من غرف المستوى الأول وهى بورسعيد ودمياط والجيزة والغربية والشرقية واسيوط والدقهلية والجيزة وسوهاج وكفر الشيخ، و7 أعضاء فى كل من غرف المستوى الثانى وهى القليوبية والمنوفية والاسماعلية والسويس والفيوم وبنى سويف والمنيا وجنوب سيناء وقنا وأسوان وشمال سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر و6 أعضاء فى كل من غرف المستوى الثالث وهى الوادى الجديد والاقصر.

وأوضح الدكتور علاء عز أنه بعد انتهاء المدة القانونية سيتم اعلان أسماء المرشحين بكل محافظة، ثم يتم تلقى الطعون وعرضها على اللجنة المحددة بالمادة الثامنة من قانون الغرف ويكون قرارها بقبول أو رفض الطعن نهائي ثم إعلان الكشوف النهائية التي تجرى عليها الانتخابات يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 وهو الموعد المحدد بقرار معالى وزير التجارة والصناعة، الذى يقوم بإصدار قرار بتعين نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين مع المنتخبين سيقوموا بانتخاب رئيس وأعضاء هيئات المكاتب.