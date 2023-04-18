بعائد 23%.. “إي جي بنك” يطرح شهادة ادخار جديدة

الشارقة - اميمة ياسر - طرح “إي جي بنك” شهادتي ادخار جديدتين ، الأولي بفائدة قدرها 23% لأول سنة تصرف شهريا ، والثانية تمنح عائدا ثابتا علي مدار الـ 3 سنوات قدره 19% يصرف شهريًا.

وقال البنك في بيان ، الثلاثاء ، إن طرح هاتين الشهادتين بدورية الصرف الشهرية للعائد يأتي استجابة لرغبة عملائه الذين يفضلون العائد الشهري ، وفي إطار حرص البنك على تقديم باقة متنوعة من شهادات الادخار التي تتناسب مع مختلف احتياجات العملاء ، من حيث المدة والمرونة في تنوع سعر العائد الذي يعد أفضل سعر حاليًا ويحافظ علي استثماره في السنوات التالية ويمنحه عائدا شهريا لتلبية متطلبات حياته اليومية.