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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسعار الجملة للمنتجات في الهند انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 29 شهرا في مارس الماضي، مدفوعة بصورة أساسية بانخفاض تكاليف الوقود، مما أعطى مجالا للبنك المركزي لبدء استراحة ممتدة من دورة تشديد أسعار الفائدة.

وأفادت وكالة «بلومبيرج» للأنباء بأن البيانات الصادرة عن الحكومة الهندية، أظهرت ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 1.34% في مارس بالمقارنة مع العام الماضي، فيما تعد أدنى قراءة يتم تسجيلها منذ أكتوبر من عام 2020.

وجاءت النسبة أقل من توقعات خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة «بلومبيرج» بتسجيل ارتفاع نسبته 1.60%.

وارتفعت تكاليف الوقود والطاقة بنسبة 8.96%، لتنخفض عن نسبة 14.8% التي كانت قد سجلتها في الشهر الماضي، بينما تقلص تضخم المنتجات المصنعة إلى 0.77% بالمقارنة مع القفزة التي تم تسجيلها في نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 11.26%، ومع الارتفاع الذي تم تسجيله في الشهر السابق بنسبة 1.9%.