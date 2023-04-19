المملكة ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية 690 مليون دولار

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وأوضح التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية أن حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية بلغ 111.7 مليار دولار خلال فبراير 2023، بزيادة 690 مليون دولار، مقارنة بيناير الماضي.
وحسب التقرير حلت السعودية في المركز الـ17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية، في فبراير 2023.
وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال فبراير إلى 99.9 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 89% من الإجمالي، و11.8 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 11%.
وبلغ إجمالي سندات الخزانة الأمريكية لدى المستثمرين الأجانب خلال فبراير 7343.6 مليار دولار، وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذا على سندات الخزانة، بنحو 1081.8 مليار دولار، تلتها الصين بقيمة 848.8 مليار دولار، والمملكة المتحد بقيمة 643 مليار دولار، وبلجيكا بقيمة 330.9 مليارا، وحلت لوكسمبورغ خامسا بقيمة 327 مليار دولار، تلتها سويسرا بقيمة 290 مليارا، وجزر الكايمان بقيمة 285.6 مليارا، وأيرلندا بقيمة 248.7 مليارا، وكندا بقيمة 235.3 مليارا، وفي المركز العاشر تايوان بقيمة 231.6 مليار دولار.
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