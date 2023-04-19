اقتصاد الصين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نما خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل سنوي قدره 4.5 % من إجمالي الناتج المحلي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة أمس، أن معدل نمو الاقتصاد الصيني على أساس ربع سنوي بلغ بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 2.2 % ، مشيرة إلى نمو الناتج الصناعي للصين خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3.9 % سنويا.

وزادت مبيعات التجزئة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 10.6% سنويا، بينما ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين خلال مارس الماضي بنسبة 5.1% سنويا، في حين تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 5.3%.