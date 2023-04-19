شكرا لقرائتكم خبر اقتصاد الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة أمس، أن معدل نمو الاقتصاد الصيني على أساس ربع سنوي بلغ بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 2.2 % ، مشيرة إلى نمو الناتج الصناعي للصين خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3.9 % سنويا.
وزادت مبيعات التجزئة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 10.6% سنويا، بينما ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين خلال مارس الماضي بنسبة 5.1% سنويا، في حين تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 5.3%.
كانت هذه تفاصيل خبر اقتصاد الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.