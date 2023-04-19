شكرا لقرائتكم خبر توقع إضافة لوبريف وأمريكانا لمؤشر MSCI واستبعاد التصنيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت إلى أن هناك إمكانية لترقية التعاونية وأسواق العثيم من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير إلى المؤشر القياسي، حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة التعاونية 12.6 مليار ريال، فيما تبلغ القيمة السوقية لأسواق العثيم 12.3 مليار ريال، حيث تتجاوز الشركتان الحد اللازم للدخول للمؤشر.
ونبهت إلى أن الشركة المرشحة للاستبعاد من المؤشر القياسي هي التصنيع، حيث انخفضت القيمة السوقية للشركة إلى 8.9 مليار ريال، دون الحد المقدر للدخول للمؤشر.
وأوضحت الراجحي المالية أن القيمة السوقية الكاملة لشركة أمريكانا حوالي 33 مليار ريال أعلى بكثير من القيمة المقدرة البالغة 9.8 مليارات ريال، وهي أعلى أيضا من الحد الأعلى 1.5 مرة للنقطة المرجعية (9.8 مليارات ريال)، وهو 14.6 ريال مليار وبالمثل فإن القيمة السوقية لشركة لوبريف عند حوالي 20 مليار ريال أعلى أيضا من عتبة النقطة المرجعية، وبالتالي فإن هذين الاسمين هما المتنافسان القويان لإدراجها.
وأفادت أن التعاونية (القيمة السوقية 12.6 مليار ريال) والعثيم (12.3 مليار ريال) لديهم فرص للترقية من مؤشر رأس المال الصغير الحالي إلى المؤشر القياسي بسبب قيمتها السوقية أعلى من الحد الأقصى للمؤشر القياسي، ومع ذلك، فإنه سيكون خاضعا لعدد الشركات. وأشارت إلى أن مؤشر MSCI السعودي يضم حاليا 40 سهما يمثل الراجحي 14.25% والبنك الأهلي السعودي 10.51% أكبر مقومات بين جميع الشركات السعودية في MSCI، مبينة أنه بافتراض الوزن الحالي والأساسي للمملكة العربية السعودية يظل مؤشر MSCI EM وكذلك مؤشر MSCI ACWI دون تغيير.
كانت هذه تفاصيل خبر توقع إضافة لوبريف وأمريكانا لمؤشر MSCI واستبعاد التصنيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.