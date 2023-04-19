شكرا لقرائتكم خبر الصندوق العقاري يتيح تحديث بيانات مستفيدي منتج البناء الذاتي الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق صندوق التنمية العقارية خدمة الكترونية تتيح لمستفيدي منتج «البناء الذاتي» تحديث مراحل البناء، بهدف ضمان استمرارية الدعم السكني، لتسهيل رحلة تملك مستفيدي المنتج لمنازلهم، ضمن تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.

وتأتي الخدمة بهدف حوكمة المنتجات التمويلية، بما يضمن مباشرة المستفيد مراحل بناء مسكنه، ومتابعة مراحل إكماله وفق المعايير الهندسية والفنية المعتمدة، وتقديم الدعم السكني لتسهيل رحلة التملك خلال المدة الزمنية التي نصت عليها العقود التمويلية ولائحة الدعم السكني.

وأوضح «الصندوق العقاري» أن الخدمة الإلكترونية تتيح لمستفيدي منتج البناء الذاتي ممن أكملوا 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي، أو المستفيدين قيد الإنشاء الذين لم يكملوا مراحل البناء خلال المدة المحددة من تاريخ توقيع عقودهم التمويلية، إمكانية تحديث مراحل بناء السكن، بما يؤكد التزامهم بمباشرتهم البناء، وصولا إلى تملك السكن خلال المدة الزمنية التي نصت عليها العقود التمويلية ولائحة الدعم السكني.

وأضاف الصندوق العقاري، بأن خدمة تحديث مراحل البناء تأتي ضمن الخيارات المتنوعة التي تسهل على المستفيدين من منتج «البناء الذاتي» تحديث مراحل البناء الكترونيا بصفة دورية، كما يستطيع المستفيد تحديث بياناته خلال زيارة البوابة الالكترونية للصندوق وإكمال البيانات المطلوبة، لتتم بعد ذلك زيارة مقيم من الصندوق للموقع، الذي يرفع بدوره تقريرا بحالة البناء، حيث يتم تحديث حالة البناء تلقائيا بعد المعاينة، ويصل المستفيد إشعار باستمرارية الدعم.

مما يذكر، أن «الصندوق العقاري» يقدم خدمات برامج الدعم السكني، خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري؛ إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة، وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالصندوق بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.