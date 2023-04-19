شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا: ارتفاع أسعار البترول عالميا يمنح الشركات حافزاً قوياً لتكثيف البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاجتماعات التى تتم لمناقشة تطوير وزيادة معدلات الإنتاج الحالية من الزيت الخام، والتواصل المباشر بين كافة أطراف منظومة الإدارة والعمل والإنتاج، فى ظل ما تسفر عنه من حلول، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات تعمل على تحديد الأولويات لتحقيق التكامل اللازم والذى ينعكس بدوره على زيادة إنتاجية الشركات والتغلب على التحديات القائمة أو التى تطرأ.

ولفت الملا خلال اللقاء الدورى للجنة تطوير وزيادة المعدلات الحالية لإنتاج الزيت الخام والذى ضم شركات بتروزنيمة وبتروسيناء وبترو شدوان ومنطقة جنوب ملك بمنطقة سيناء البترولية، إلى أهمية إيجاد حلول ابتكارية والاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد وتسهيلات العمليات المتاحة بالمناطق البترولية ومنها منطقة سيناء ذات العراقة والتاريخ، خاصة وأن مناطق الامتياز بهذه الشركات لازال لديها احتمالات بترولية مؤكدة تحتاج لمزيد من دعم التعاون والتنسيق المستمر بين هذه الشركات.

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية بما تشهده من ارتفاع أسعار البترول العالمية تمنح حافزاً قوياً لدى الشركاء لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر مزيد من الآبار ومن ثم زيادة الإنتاج.

واستمع الوزير إلى عروض توضيحية من رؤساء وممثلى الشركاء بالشركات التى يتم العمل على تطوير وزيادة إنتاجها بمنطقة سيناء البترولية، تضمنت استعراض الاحتياطيات البترولية التى يمكن تنميتها، والتحديات التى تواجه ذلك، وكيفية التغلب عليها.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع بتنمية الاحتياطيات التى تم عرضها مع التنسيق الكامل من خلال اللجنة لدعم ذلك، وخاصة فيما يتعلق ببرامج الحفر والإصلاح وإكمال الآبار، والالتزام ببرامج الترشيد وتخفيض الإنفاق وتوفير اللجنة كل ما من شأنه دعم خطط زيادة إنتاج تلك الشركات، لافتاً إلى أن المتابعة الميدانية والتواجد فى مواقع العمل والإنتاج البترولى بشكل عام، تأتى على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية.

وحضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، ونائبه للإنتاج المهندس أحمد مصطفى، والمهندس خالد موافى رئيس شركة بترول بلاعيم ورؤساء وممثلو الشركاء فى كل من شركات بتروسيناء وبترو زنيمة وبتروشدوان والسويس للزيت(سوكو)، مسئول تنمية هذه الشركات بمنطقة سيناء.