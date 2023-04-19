شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح تكميلى للوحدات فى مشروع "جنة" بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر
سيتم الإعلان عن موعد الحجز للمواطنين المسددين لجدية الحجز من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان
وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوحدات الجارى الإعداد لطرحها، ستكون متاحة للمواطنين الذين قاموا بسداد جدية الحجز لوحدات مشروع جنة، والبالغة 100 ألف جنيه، ولم يقوموا بسحبها حتى تاريخ فتح باب الحجز للطرح التكميلي للوحدات، مشيراً إلى أن الطرح الأساسى بتاريخ 15/1/2023، قد شمل 1266 وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينة 6 أكتوبر، و1000 وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينة الشيخ زايد، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز (online) من خلال الموقع الالكترونى لبنك التعمير والاسكان (www.hdb-reservation.com).
وأكد معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الطرح التكميلى يأتى فى ظل ما شهده الطرح الأساسى من إقبال كثيف من المواطنين على حجز الوحدات المطروحة بمدينتي الشيخ زايد و 6 أكتوبر، وسيتم الإعلان عن موعد الحجز للمواطنين المسددين لجدية الحجز، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، وذلك فور تحديده.