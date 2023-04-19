شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 19-4-2023 فى البنك الأهلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-4-2023، وفقا للتحديثات الصباحية فى البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودى سجل 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتى سجل سعر 99.72 جنيه للشراء، و100.68 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليومسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.





سعر اليورو الأوروبى اليومسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 33.66 جنيه للشراء، 33.88 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصري 38.13 جنيه للشراء، 38.47 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.





سعر الريال السعودى اليومسجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصري سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.





سعر الدينار الكويتى اليومسجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصري 99.72 جنيها للشراء، و100.68 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.