شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر رمضان، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 800 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 17594 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 3072 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 21007 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 7302 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 3001 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 4562 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 2.4 مليون سهم، 450 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 9.1 مليون سهم، 143.2 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 50 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، عدد 70 ألف سهم، 169.3 ألف سهم، 350 ألف سهم، 350 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 9.1 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية للصناعات الهندسية 497 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 40.1 ألف سهم.

أعلنت البورصة، عدم الاعتداد بأثر العملية المنفذة على أسهم شركة التعمير والاستشارات الهندسية خلال جلسة اليوم الخميس، على سعر الإقفال اللحظي.

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تنفيذ شراء عدد 2.9 مليون سهم خزينة، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء.

في سياق منفصل أعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون، موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على استمرارية الشركة في أداء نشاطها بعد أن تجاوز العجز المرحل في 31 ديسمبر عام 2022 نصف حقوق المساهمين، وإيقاف مؤقت لنشاط إنتاج وبيع الصابون والمنظفات بأنواعه المختلفة لمدة عام، وتعديل المادة 40 من النظام الأساسي للشركة.