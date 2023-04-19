شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يصدر قرارًا بتعيين أحمد خطاب مديرا للمعهد القومى للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتعيين الدكتور أحمد خطاب فتحى خطاب مديرا للمعهد القومى للاتصالات لمدة عام.

ويمتلك الدكتور أحمد خطاب سجل حافل من البحث العلمي والتطوير على مدار 20 عاما في مجال الاتصالات والشبكات اللاسلكية نتج عنه تأليف ثلاثة كتب، وأكثر من 105 بحث منشور في مجلات ومؤتمرات علمية عالمية فصول في كتب، وبراءة اختراع.

كما يمتلك خبرة في تصميم أنظمة الاتصالات اللاسلكية واختبارها وتنفيذ نماذجها الأولية بما في ذلك: إنترنت الأشياء (IoT )، وشبكات الاستشعار اللاسلكية، وشبكات المركبات، وشبكات الراديو المعرفية، وشبكات 4G-3G، وشبكات الواي فاي. بالإضافة إلى خبرة في تطوير بروتوكولات تحسين أداء شبكات الاتصالات وتأمين نقل البيانات.

كذلك قام بتدريس أكثر من 20 مادة لمراحل البكالوريوس والدراسات العليا في العديد من الجامعات المصرية والأمريكية؛ وهى كلية الهندسة جامعة القاهرة، وكلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وبرامج الساعات المعتمدة الدولية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وعمل كباحث زائر فى كلية العلوم والهندسة بجامعة وسط ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، وزميل ما بعد الدكتوراة فى مركز دراسات الحاسب المتقدمة بجامعة لويزيانا لافاييت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل الدكتور أحمد خطاب عدد من المناصب القيادية؛ حيث عمل كمدير وحدة ضمان الجودة في كلية الهندسة جامعة القاهرة، ومدير مركز التكنولوجيا العالية في الإلكترونيات والاتصالات في كلية الهندسة جامعة القاهرة، وعضو المكتب الفني لنائب رئيس جامعة القاهرة للبحوث والدراسات العليا، ومقرر اللجنة الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

كما حاز الدكتور أحمد خطاب على عدد من الجوائز وهى نوط الامتياز من الطبقة الأولي من رئيس جمهورية مصر العربية، وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية، وجائزة المشرف الأكاديمي المتميز على فرع طلابي لمؤسسة مهندسي الالكترونيات والكهرباء IEEE، وجائزة جامعة القاهرة للتفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة، وجائزة أفضل ورقة بحثية لطالب عن فرع جامعة لويزيانا - لافاييت في مجتمع الحاسبات التابع لمؤسسة IEEE الدولية عن عامي 2010 و 2011.

والدكتور أحمد خطاب حاصل على دكتوراة فى هندسة الحاسب من جامعة لويزيانا - لافاييت بالولايات المتحدة الأمريكية فى 2011، كما حصل على ماجستير الهندسة الكهربية من جامعة رايس بالولايات المتحدة الأمريكية فى 2009، وماجستير هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة القاهرة فى 2004، وبكالوريوس هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة القاهرة في 2002.