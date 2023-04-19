شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.13% بختام تعاملات شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع وشهر رمضان الكريم، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات اقتربت من 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.122 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 17516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3062 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 20933 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 7286 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4549 نقطة.