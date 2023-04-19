شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 17شركة 5 آلاف جنيه.. و"فاروتك" و"أرابيا انفستمنتس" 10آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي على شركتي فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، وارابيا انفستمنتس هولدنج، بقيمة 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة الأولى أحكام المادة 32 والمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية، ومخالفة الثانية لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي 5 آلاف جنيه على 17 شركة في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، ومنح الشركات مهلة حتى يوم 30 أبريل الجاري، لموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وشملت قائمة الشركات المخاطبة بقرار لجنة القيد كل من جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وجي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وسبيد ميديكال، والخدمات الملاحية البترولية-ماريديف، وجينيال تورز، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والقلعة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-رواد، وبلتون المالية القابضة، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وجولدن بيراميدز بلازا، والأهلي للتنمية والاستثمار، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والمجموعة المصرية العقارية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر.

ونبهت لجنة القيد بالبورصة، شركة رواد السياحة-رواد بمراعاة أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.