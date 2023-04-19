شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس تقيم حفلها السنوى الأول بحضور رؤساء الهيئة السابقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حضر الحفل كلا من الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، ورؤساء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السابقين الدكتور أحمد درويش، والمهندس يحيى زكي، ونواب الهيئة اللواء محمد برايا واللواء محمد شعبان، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، وهند فتحي المتحدث الإعلامى للهيئة وعدد من الشخصيات العامة.