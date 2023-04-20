شكرا لقرائتكم خبر عن حسم انتخابات الغرف التجارية في أسيوط والقليوبية والسويس والفيوم بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المهلة المقررة للتقدم لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية بناء على قرار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والتى بدأت الأربعاء الماضى ، وذلك امام رئيس لجنة الجدول مدير مكتب السجل التجارى الرئيسى بكل محافظة، لمن تنطبق عليهم شروط الترشح طبقا لقانون الغرف التجارية والمدرجين بالجداول الانتخابية.

وصرح الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية بانه قد تقدم في اليوم الأول 55 مرشح من ال 27 محافظة و98 في اليوم الثانى و 70 في اليوم الثالث و121 في اليوم الرابع و81 في اليوم الخامس والأخير ليصل الإجمالي الى 425 مرشح بواقع 30 مرشح بالقاهرة، و 27 مرشح بالجيزة، و25 مرشح بكفر الشيخ، و23 مرشح بالغربية، و22 مرشح بالبحيرة، و21 مرشح بقنا، و20 مرشح بالاقصر، و19 مرشح بالدقهلية، و17 مرشح بكل من الاسماعلية واسوان، و16 مرشح بكل من مطروح وشمال سيناء، و15 مرشح بكل من الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر، و14 مرشح بكل من بورسعيد وبنى سويف، و13 مرشح بكل من المنوفية وجنوب سيناء وسوهاج، و11 مرشح بالشرقية، و 10 مرشحين بالزادى الجديد و 9 مرشحين بالمنيا، و 8 مرشحين باسيوط، و7 مرشحين بكل من القليوبية واسيوط والسويس.

واوضح الدكتور علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجارية انه حتى الأن، فقد تاكد فوز المرشحين في غرف القليوبية واسيوط والسويس والفيوم لتساوى عدد المرشحين مع عدد المقاعد، وسيتحدد موقف باقى الغرف بعد انتهاء نظر الطعون من قبل اللجنة القضائية المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة طبقا للمادة الثامنة من قانون الغرف التجارية، كما لم يتقدم للترشيح المهندس إبراهيم العربى الرئيس الحالي للاتحاد وغرفة القاهرة.

وأشار الدكتور علاء عز انه سيتم انتخاب 194 عضو في ال 27 غرفة بواقع 11 بالقاهرة و9 بالإسكندرية و8 في كل من غرف المستوى الأول وهى بورسعيد ودمياط والجيزة والغربية والشرقية واسيوط والدقهلية والجيزة وسوهاج وكفر الشيخ، و 7 أعضاء فى كل من غرف المستوى الثانى وهى القليوبية والمنوفية والاسماعلية والسويس والفيوم وبنى سويف والمنيا وجنوب سيناء وقنا واسوان وشمال سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر و6 أعضاء فى كل من غرف المستوى الثالث وهى الوادى الجديد والاقصر.

وأوضح الدكتور علاء عز انه بعد اعلان أسماء المرشحين بكل محافظة، يتم تلقى الطعون وعرضها على اللجنة المحددة بالمادة الثامنة من قانون الغرف ويكون قرارها بقبول او رفض الطعن نهائي ثم اعلان الكشوف النهائية التي تجرى عليها الانتخابات يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 وهو الموعد المحدد بقرار معالى وزير التجارة والصناعة، الذى يقوم بإصدار قرار بتعين نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين مع المنتخبين سيقومون بانتخاب رئيس وأعضاء هيئات المكاتب.