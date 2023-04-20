أبل تفتتح أول متاجرها في الهند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات الأمريكية العملاقة أبل تيم كوك، أول متاجر الشركة في الهند التي تعتبرها الشركة قاعدة تصنيع جديدة لها وسوقا جديدة للنمو. ويطلق على المتجر اسم أبل بي.كيه.سي ويوجد في العاصمة المالية للهند مومباي.

في الوقت نفسه، تعتزم أبل فتح ثاني متاجرها في الهند باسم أبل ساكيت بالعاصمة نيودلهي اليوم الخميس.

ويأتي افتتاح متاجر أبل في الوقت الذي تسعى فيه الشركة الأمريكية لزيادة المبيعات والتصنيع والتصدير لمنتجاتها في السوق الهندية.

وتقول أبل «إن متجر أبل بي.كيه.سي واحدا من أكثر متاجر أبل كفاءة في استهلاك الطاقة على مستو العالم، وهو محايد كربونيا من ناحية التشغيل ويعتمد بنسبة 100% على الطاقة المتجددة.

ويأتي ذلك في حين يتوقع خبراء اقتصاديون نمو مبيعات شركة الالكترونيات الأمريكية العملاقة أبل من هواتفها الذكية آي فون في السوق الهندية بنسبة 17% سنويا خلال السنوات العشر المقبلة لتصل قيمتها إلى 30 مليار دولار سنويا بحلول 2032، مقابل 6 ملايين دولار في 2022.

وقالت وكالة بلومبيرج للأنباء «إن النمو المتوقع للمبيعات يعود إلى نمو الطبقة المتوسطة في الهند وتطلعها لاقتناء هواتف أغلى من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام

التشغيل أندرويد. كما يتوقع الخبراء نمو مبيعات هواتف آي فون الذكية غالية الثمن في الهند مع تقديم أنظمة سداد متنوعة وحوافز حكومية للطبقة المتوسطة.