سامسونج تستعيد المركز الأول بمبيعات الهواتف الذكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعادة شركة سامسونج للالكترونيات الكورية الجنوبية المركز الأول من حيث الحصة السوقية العالمية للهواتف الذكية في الربع الأول من هذا العام بفضل مبيعات هواتف جالاكسي إس 23، بعد أن احتلت الصدارة شركة آبل الأمريكية في الربع الأخير من العام الماضي.

في الوقت نفسه انكمش الفارق في الحصة السوقية بين سامسونج وأبل من 6 نقاط مئوية في الربع الأول من العام الماضي إلى نقطة واحدة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقالت شركة أبحاث السوق كاناليس في تقرير لها حول شحنات الهواتف الذكية في الربع الأول أمس الأربعاء، «إن حصة سامسونج من السوق العالمية للهواتف الذكية بلغت في الربع الأول من العام الحالي 22% مقابل 21% لمنافستها أبل».

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى أن حصة أبل في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 25% مقابل 20% لمنافستها الكورية الجنوبية. وذكرت كاناليس أن سامسونج هي شركة وحيدة شهدت انتعاشا في الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، غير أن حصة سامسونغ انخفضت بمقدار نقطتين مئويتين بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، بينما حصة أبل ارتفعت بمقدار 3 نقاط مئوية خلال نفس الفترة.

من جهتها، جاءت شركة شاومي الصينية في المركز الثالث بحصة قدرها 11% وتليها شركة أوبو الصينية بحصة قدرها 10% وشركة فيفو الصينية بحصة 8%. في الوقت نفسه تراجع حجم السوق العالمية للهواتف الذكية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12% عن نفس الفترة من العام السابق، ليستمر تراجع السوق للربع الخامس على التوالي.