شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تنمية توشكى وزراعة الذرة والمحاصيل فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة التوسع في زراعة محاصيل الغذاء والمحاصيل الذيتية في نطاق الأراضي التابعة لشركة جنوب الوادي للتنمية بمنطقة توشكى بمحافظة أسوان.

ووجه الدكتور عصمت بزراعة محصول الذرة الشامية والصفراء خلال الموسم الزراعى الصيفي الحالي، وبدء زراعة مساحة تجريبية بمحصول فول الصويا تمهيدا للتوسع في زراعة المحصول خلال الموسم المقبل.

تعرف علي التفاصيل

1- توشكى منطقة واعدة وبكر وتصلح لإقامة أنواع متعددة من المشروعات البيطرية ومشروعات التصنيع الزراعي.

2- استغلال إمكانيات جهازى التمثيل التجاري وتحديث الصناعة في شرح الفرص الاستثمارية المتاحة والتعريف بها في ظل توافر المياة اللازمة لمختلف الأنشطة الاستثمارية.

3- تشمل المنطقة استثمارات زراعية أو تصنيع زراعي، بالإضافة إلى الاستثمار في الثروة الحيوانية ومشروعات تصنيع اللحوم.

4- هناك نماذج ناجحة للتعاون مع القطاع الخاص في زراعة مساحات تقترب من 15 ألف فدان.

5- هناك ما يقرب من 4000 فدان جاهزة للزراعة ومزودة بأحدث وسائل الري المدفعي وتصلح للزراعة بمختلف أنواع المحاصيل.

6- إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية في المجزر الآلي إلى 100 ألف رأس سنويا، وإضافة مساحات جديدة إلى المحجر البيطري.

7- من المهم النظر في توفير التمويل اللازم لإقامة مصنع الجلود الملحق بالمجزر.