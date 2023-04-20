شكرا لقرائتكم خبر عن للطلاب.. 15 متحفا وموقعا أثرى يمكنك زيارتها بـ5 جنيهات فقط فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوى محافظة القاهرة على مئات من المواقع الأثرية التاريخية والمتاحف، سواء كانت آثار مصرية قديمة أو إسلامية وقبطية ويهودية.

وللعمل على رفع الوعي السياحي والأثري، تضع الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار رسوم رمزية لزيارة العديد من المواقع الأثرية والمتاحف خاصة لفئة الطلاب.

ونستعرض في السطور التالية 15 متحف وموقع أثري يمكن للطالب المصري زيارتها في القاهرة، وسعر التذكرة 5 جنيهات فقط، وهي:

1. شجرة مريم.

2. مسلة سنوسرت الأول بالمطرية.

3. قصر الأمير محمد علي بالمنيل.

4. متحف جاير آندرسون.

5. بيت السحيمي.

6. باب زويلة.

7. مجموعة محمد أبو الدهب "متحف نجيب محفوظ".

8. التكية المولوية.

9. مجموعة الغورى "القبة والسبيل والمنزل".

10. وكالة الغوري.

11. منزل الهراوي.

12. سبيل وكتاب قايتباي "شارع الصليبة".

13. منزل الست وسيلة.

14. سبيل وكتاب نفيسة البيضاء.

15. مقابر العائلة المالكة.