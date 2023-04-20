شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدرهم الإماراتى بالبنوك المصرية اليوم الخميس 20-4-2023، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر لمدة 6 أيام اعتباراً من اليوم الخميس 20 أبريل 2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023، وذكر فى بيان له أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الأربعاء 26 أبريل 2023.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى8.39 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى8.39 جنيه للشراء.

8.40 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر8.39 جنيه للشراء.

8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية8.39 جنيه للشراء.

8.43 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى8.41 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.





سعر الدرهم في بنك البركة8.28 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس8.38 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.