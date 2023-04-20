شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة والآثار" تُشكل غرفة عمليات خلال العيد لمتابعة أحوال السائحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت وزارة السياحة والآثار غرفة عمليات بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لمتابعة أحوال السائحين، وكذلك حركة سفر وعودة المعتمرين المصريين من وإلى الأراضي السعودية والعمل على توفير أقصى سبل الراحة والسلامة لهم حتى عودتهم، وكذلك تلقى وبحث أى شكاوى أو مخالفات ترد سواء من السائحين أو المواطنين خلال أيام العيد وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

يأتى ذلك تأكيداً على الدور الرقابى والتنظيمى الذى تقوم به الوزارة لضبط منظومة العمل السياحى وحرصها على التأكد من جودة الخدمات المقدمة حفاظاً علي سلامة السائحين والمواطنين.

ومن جانبها، أشارت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة إلى أن غرفة العمليات تتولى بدورها المتابعة ومراقبة أداء الشركات السياحية، بالإضافة إلى التواصل والتنسيق المستمر مع شرطة السياحة والآثار، وكذلك غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب الوزارة بكافة المحافظات السياحية للتدخل السريع لحل أي مشكلة قد تطرأ تجاه السائحين المصريين والأجانب.

وأضافت سامية سامى، أنه تم التوجيه بأن يتم العمل على سرعة بحث وحل الشكاوى التى ترد من السائحين والمواطنين، بجانب التأكد من التزام الشركات السياحية بتنفيذ كافة البرامج السياحية المتفق عليها.

كما أوضحت أن الوزارة تعمل على المتابعة المستمرة وعن كثب لإجراءات عودة المعتمرين المصريين والتأكد من وصولهم بسلامة الله لأرض الوطن، وذلك من خلال التواصل بشكل يومى مع لجانها المتواجدة بالمطارات وتلقى تقاريرها اليومية.

هذا ويتم استقبال كافة الشكاوى المُتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار (19654) والذي يعمل على مدار الساعة لمدة 24 ساعة يومياً لتلقى كافة شكاوى ومقترحات زائري وسائحي المقصد السياحي المصري من المصريين والأجانب، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.