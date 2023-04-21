شكرا لقرائتكم خبر عن مجانا للأطفال وبـ75 جنيها للطلاب.. تعرف على أسعار زيارة المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الجولات الإرشادية المحدودة بالمتحف المصري الكبير، خلال عيد الفطر المبارك، والتي تهدف لاختبار جاهزية الموقع وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمى.

وعن أسعار تذاكر الزيارة للمصريين:

للمصري البالغ فوق سن الـ21 سعر التذكرة 150 جنية.

للمصري من سن 6 سنوات وحتى 21 سنة سعر التذكرة 75 جنية.

للطالب المصري سعر التذكرة 75 جنية.

وبالنسبة لكبار السن فوق 60 سنة سعر التذكرة 75 جنية.

وتذاكر الدخول المجانية متاحة فقط فى شبابيك بيع التذاكر الرئيسية بالمتحف للأطفال تحت سن 6 سنوات.

وبالنسبة للأجانب فسعر التذكرة 1000 جنية للزيارة لمن هو فوق 21 سنة، و 500 جنية لمن هم بين 6 سنوات و 21 سنة، و500 جنية للطلاب الأجانب.

ويتم حجز تذاكر الزيارة عبر الضغط الموقع الإلكتروني من هنا:

وسوف تتمكن من خلال هذه الجولة زيارة البهو العظيم والبهو الزجاجي ومركز المؤتمرات والمنطقة التجارية والحدائق الخارجية، وتظل جميع المساحات الداخلية الأخرى التي تشمل صالات العرض المتحفي مغلقة حتى الافتتاح الرسمي.