شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 21-4-2023 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 21-4-2023، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 99.68 جنيه للشراء، و100.68 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 97.30 جنيه للشراء، و101.01 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 100.52 جنيه للشراء، و100.89 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى100.52 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى100.52 جنيه للشراء.

100.89 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى99.68 جنيه للشراء.

100.68 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر99.69 جنيه للشراء.

100.68 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية97.30 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية97.30 جنيه للشراء.

101.01 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib97.30 جنيه للشراء.

101.01 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي100.92 جنيه للشراء.

101.10 جنيه للبيع.