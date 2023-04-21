مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الفطر

الشارقة - اميمة ياسر - ‏بدأت مخابز وزارة التموين، والبالغ عددها نحو 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، العودة للعمل بالمواعيد السابقة، من الساعة الخامسة صباحًا، وذلك خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، باستثناء بعض المخابز التي حصلت ‏على إجازة، ونسبتها لا تتخطى ‏الــ 10 %.

وأصدر الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، قرار رقم 8 لسنة 2023، الذي ينص على أن هناك مخابز وهي المخابز البلدي التي تعمل تحت إدارة وإشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية ستعمل بعدد ساعات العمل الطبيعية التي تقدم للمواطنين من خلالها الخبزالمدعم بموجب بطاقات التموين، وفقا لكل حصة كل بطاقة تموين، وهناك مخابز أخرى لن تعمل خلال إجازة عيد الفطر بحد أقصى يوم الاحد 23 أبريل 2023.

وأكدت الوزارة، أن هناك مخابز ستعمل بانتظام كما تعمل في الأيام العادية، وهناك مخابز تقدمت بطلب الحصول على إجازة لمديرية التموين وهو موضح بنص قرار الوزير حول تحديد آلية عمل المخابز والمطاحن خلال فترة عيد الفطر المبارك 2023.

كما نص قرار وزير التموين 8 لسنة 2023 على أنه على مديريات التموين ترسل ملفا إلكترونيا لشركة تطبيقات الكروت الذكية، وكذلك الوزارة، على أن يتضمن الملف على بيانات المخابز الممنوحة إجازات فقط، مشددا على عدم قيام مديريات التموين بتسجيل إيقاف تشغيل المخابز الممنوح لها إجازة خلال الفترة من 21 أبريل حتى 22 أبريل على نظام إدارة المخابز بالمديرية.