شكرا لقرائتكم خبر عن قمر اصطناعى تابع لـ ناسا يسقط فى الصحراء الكبرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط قمر اصطناعي قديم تابع لوكالة ناسا، كان يدرس الشمس لأكثر من عقد، على كوكب الأرض في منطقة الصحراء الكبرى، حسبما ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية.

ووفقا لما ذكره موقع "البيان"، قال مسؤولو ناسا إنهم لم يتلقوا أي تقارير عن حدوث أضرار ولا إصابات حتى الآن من جراء عودة القمر الاصطناعي التي حدثت في الساعات الأولى من صباح الخميس.

كان من المتوقع أن تحترق معظم أجزاء القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه 300 كيلوجرام، أثناء هبوطه في الغلاف الجوي، لكن الخبراء توقعوا أن بعض القطع ستبقى سليمة وسترتطم بالأرض.

وتم إطلاق القمر الاصطناعي عام 2002، وجرى إيقاف تشغيله عام 2018 بعد مشكلة في الاتصال، وقبل انقطاع الاتصال معه، درس القمر الاصطناعي التوهجات الشمسية والانبعاثات القادمة من الشمس.