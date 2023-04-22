شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال الأسبوع الأخير قبل إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 8.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 451.4 مليون جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 21.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 384.6 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 34.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 194.9 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 9.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 165.8 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 38 مليون ورقة، وقيمة تداول 134.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما" بحجم تداول بلغ 17.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 134.3 مليون جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول 5.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 128 مليون جنيه، ثم "الإسكندرية للزيوت المعدنية"، بحجم تداول 11.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 111.7 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "جي بي أوتو"، بحجم تداول 19.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 107.8 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بحجم تداول بلغ 5.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 107.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 17516.04 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2991.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 4549.74 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 20933.88 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3491.39 نقطة.