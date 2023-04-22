شكرا لقرائتكم خبر عن حصة لأحفاد فريد خميس فى النساجون الشرقيون للسجاد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توزع هيكل المساهمين بشركة النساجون الشرقيون للسجاد، بين زوجة وأبناء وأحفاد المؤسس فريد خميس بنسبة 54.122%، وفرع شركة مجموعة فتيحي بنسبة 11.443%، بإجمالي 66.016%، وتوزعت باقي الحصص بين شركتي مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وأسهم حرة التداول.

ويستحوذ محمد ابن رجل الأعمال محمد فريد خميس على الحصة الأكبر من النساجون الشرقيون للسجاد بإجمالي 156.6 مليون سهم تعادل 23.538% من الشركة، يليه شقيقتيه ياسمين وفريدة خميس من خلال صندوقهما FYK Limited بعدد 163.7 مليون سهم تعادل 24.619%، ثم زوجته ميلوسلافا وتمتلك 37 مليون سهم تعادل 5.562%.

ويمتلك عمرو ومحمد أبناء محمود شقيق فريد خميس عدد 8.5 مليون سهم، 8.3 مليون سهم، على التوالي، فيما يملك الأحفاد حصصًا مقسمة بين عمر وملك راجي المهدي أولاد ياسمين الابنة الكبرى لفريد خميس عدد 1.029 مليون سهم، ومليون سهم، على التوالي، وأسامة باسل الباز ابن فريدة، ويملك عدد 650 ألف سهم، وهو حفيد مستشار الرئيس الراحل أسامة الباز، بإجمالي قيمة للأحفاد تجاوزت 42 مليون جنيه.

وفي ديسمبر من العام الماضي، نقلت ياسمين وفريدة خميس حصتهما في شركة النساجون الشرقيون للسجاد إلى صندوق FYK limited بإجمالي 163.7 مليون سهم، بنسبة ملكية بلغت 24.61%، بقيمة 1.4 مليار جنيه.

وبعدها بثلاث شهور عاد شقيقهما الأصغر محمد من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر، وقبل وصوله اتجه للمملكة العربية السعودية لأداء العمرة مع أحد قيادات شركته المقربين منه، ثم عاد إلى مصر واتجه لقبر والده بمدينة بدر، قبل أن يتجه لمقر شركة النساجون الشرقيون الرئيسي بمنطقة شيراتون، ليبدأ إعادة هيكلة شركة النساجون الشرقيون للتنمية العمرانية.