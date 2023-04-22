شكرا لقرائتكم خبر عن 25 شركة عالمية تبدأ إنشاء مصانع فى مصر باستثمارات بالمليارات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة، تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج ايجابية تدعم الاقتصاد الوطني، وانعكست نتائج جهود الحكومة في هذا الصدد، ولذا تعتزم كبرى الشركات الأجنبية خلال الفترة المقبلة إنشاء مصانع ضخمة في مصر، أبرزها:

1- شركة "أوبو" لتصنيع الهواتف الذكية، والتي تستهدف ضخ ما يقرب من 20 مليون دولار أمريكي، لإنشاء مصنع جديد في مصر بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 4.5 مليون هاتف ذكي سنوياً، يوفر 650 فرصة عمل.

2- شركة "يازاكي" المختصة بصناعة ضفائر السيارات، والتي انتهت من تأسيس شركة بنظام المناطق الحرة الخاصة، باستثمارات 30 مليون دولار.

3- شركة "هاير" للأجهزة الكهربائية، التي تستهدف تنفيذ مشروع جديد في مصر باستثمارات 135 مليون دولار.

4- شركة "بيكو" التركية للأجهزة المنزلية، والتي قامت بتأسيس شركة جديدة لها في مصر لإقامة مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان الصناعية على مساحة 114 ألف م2، بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار.

5- شركة "بوش" الألمانية للأجهزة المنزلية، تم تخصيص مساحة بقدر 80 ألف م2 لها، بمدينة العاشر من رمضان الصناعية لإنشاء مصنع للبوتاجازات كمرحلة أولى.

6- شركة "مابي" الإيطالية الرائدة في الصناعات الكيماوية، والتي تتواجد في مصر منذ عام 2002 بمصنع بالمنطقة الصناعية بمحافظة السويس، وتستهدف تنفيذ مشروع جديد باستثمارات بنحو 20 مليون دولار.

7- شركة ميلتكس ايجيب للمنسوجات والملابس الجاهزة التركية، تستهدف التوسع في نشاط مصنعها بمصر بقيمة 10 ملايين دولار.

8- مجموعة الشعبي كلورايد إيجيبت المغربية- المتخصصة في صناعة الكيماويات- التوسع في السوق المصرية بقيمة 100 مليون دولار، من خلال شراكة لإقامة مصنع للصناعات المغذية للسيارات، خاصة الكهربائية، لتصنيع نوع من البطاريات الكهربائية وتقديم حلول لوسائل النقل الكهربائي الخفيف.

9- شركة إل جي للصناعات الإلكترونية، تستهدف التوسع بإضافة مصنع جديد لإنتاج الثلاجات، إلى جانب الأنشطة الحالية لإنتاج التليفزيونات والغسالات بكافة طرازاتها ومقاساتها، باستثمارات بمبلغ 200 مليون دولار.

10- شركة الشرق الأوسط للصناعات الزجاجية، تستهدف التوسع بإقامة مصنع للعبوات الزجاجية باستخدام أحدث التكنولوجيا الألمانية، على مساحة 100 ألف م2 بمنطقة العاشر من رمضان.

11- شركة "سانوفي" للصناعات الدوائية، قامت برفع رأس المال بالسوق المصرية بقيمة 25 مليون يورو في مارس 2022 ليبلغ أكثر من 1.5 مليار جنيه، وتدرس حالياً توطين عدد من المستحضرات البيولوجية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

12- شركة أوتسوكا اليابانية لتصنيع الأدوية والمكملات الغذائية، تستهدف إقامة مصنع جديد بالعاشر من رمضان على مساحة 90 ألف م2 لإنتاج المشروبات الغذائية بهدف طرحها في السوق المحلية والتصدير للسوق الخليجية والأفريقية، باستثمارات 40 مليون دولار.

13- شركة الجمجوم فارما السعودية، تستهدف ضخ استثمارات جديدة بقيمة 300 مليون جنيه في مصر لإقامة مصنع لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية.

14- تستهدف شركة جي بي إكس الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات، التوسع في نشاطها في مصر بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 100 مليون دولار.

15- شركة كابجيميني الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات، تعتزم إقامة مركز لها وتوسيع نطاق عملها في السوق المصرية بما يسهم في توفير العديد من فرص العمل ومضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.

16- شركة جيد تكستايل ايجيبت تستهدف زيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية بإضافة نشاط الغزل ليتجاوز حجم استثمارها 220 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم العمالة المستفيدة إلى نحو 12 ألف فرصة عمل مباشرة.

17- شركة شنايدر الكتريك تنوي نقل جانب كبير من عملياتها إلى مصر بقيمة نحو 100 مليون دولار.

18- شركة كوكاكولا ـ اطلانتيك تستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال السنوات الخمس القادمة بنحو مليار دولار، عبر زيادة الخطوط الإنتاجية للشركة وتعزيز القيمة المضافة لمصانعها.

19- شركة الستوم الفرنسية تدرس إقامة مصنع للإلكترونيات والكابلات بهدف التصدير لأوروبا، فضلاً عن توسيع نطاق عملياتها في مصر في قطاع النقل.

20- شركة ميتسوبيشي اليابانية للأجهزة الإلكترونية ترغب في ضخ استثمارات في النشاط التصنيعي بمصر بنظام المناطق الحرة وتتطلع لأن تكون مصر الموزع الرئيسي للشركة لكل من أوروبا والدول الأفريقية.

21- شركة ليوني الألمانية تعتزم إنشاء أول منطقة للصناعات العنقودية لمكونات السيارات في مصر.

22- شركة فيليبس تدرس ضخ استثمارات في السوق المصرية لتوفير منتجات صديقة للبيئة ومنخفض الاستهلاك للطاقة.

23- تدرس شركة كوفي كاب التونسية، إنشاء مصنع لتصنيع كابلات السيارات في مدينة العاشر من رمضان.

24- مجمع شركة "هاير" إيجيبت بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 100 مليون دولار.

25- مصنع شركة "بي إس إتش" الألمانية بمدينة العاشر من رمضان، بقيمة 80 مليون يورو.