شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 81.66 دولار لبرنت.. و77.87دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط، 81.66 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.87 دولار، وذلك خلال تداولات الجمعة، حيث سجلت الأسعار خسائر أسبوعية بتراجع خام برنت وخام غرب تكساس الأمريكى.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى نحو 101.1 مليون برميل/يوم، أي بنسبة زيادة بلغت 1.6% مقارنة بمستويات الربع السابق، حيث ارتفع طلب باقي دول العالم بنسبة 3.9% ليصل إلى حوالي 54.9 مليون برميل يوم، بينما انخفض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 1% ليصل إلى نحو 46.2 مليون برميل/يوم وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية العالمية لمنظمة "أوابك ".

وأضف التقرير أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى نحو 101.3 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع ارتفاع طلب باقي دول العالم إلى حوالي 55.4 مليون برميل يوم، بينما يتوقع انخفاض طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي 45.9 مليون برميل يوميا .

وذكر التقرير ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر فبراير 2023 بمقدار 108 آلاف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9.059 مليون برميل يوميا، ويتوقع ارتفاعه خلال شهري مارس وأبريل 2023 ليصل إلى 9.214 مليون برميل يوميا .

وفي تطور آخر، انخفض عدد الحفارات العاملة بمقدار 6 حفارات خلال شهر فبراير 2023 ليبلغ عددها 693 حفارة.