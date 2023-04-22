شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من البوتاجاز تواصل التراجع وتسجل 123 ألف طن يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت معدلات استيراد البوتاجاز في مصر التراجع في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الواردات المصرية من البوتاجاز نحو 123 ألف طن في شهر يناير الماضي، بينما كانت نحو 133 ألف طن في شهر يناير عام 2022، بتراجع بلغ نحو 10 آلاف طن.

وحققت معدلات استيراد البوتاجاز تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت الكميات المستوردة نحو 129 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 174 ألف طن في شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 45 ألف طن.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن تراجع الاستيراد جاء بالتزامن مع تراجع طفيف شهدته معدلات استهلاك البوتاجاز في نفس الفترة، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 266.6 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 273.6 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 7 آلاف طن.

وتواصل معدلات استيراد البوتاجاز التراجع في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الاستيراد من البوتاجاز نحو 103 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، بينما كان نحو 125 ألف طن في شهر أغسطس عام 2021، بتراجع بلغ 22 ألف طن.