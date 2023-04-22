شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يوجه بحل مشكلات مدينة هليوبوليس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذى تصاعد الغضب من سكان مدينة هليوبوليس الجديدة التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير احدى شركات القابضة للتشييد والتعمير فقما يتعلق بالضعف الشديد في الخدمات والمرافق الحيوية وغيرها من الأمور الحياتية تدخل الدكتور محمود مصطفى عصمت وزير قطاع الاعمال لحل كل تلك الشركات من اجل الاستجابة للسكان .

حيث تابع المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذي وخطة العمل للمشروعات الجديدة في نطاق عمل الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وكذلك الخطة الاستثمارية، ومحفظة الأصول وكيفية إدارتها بما يعظم عوائدها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

طالب المهندس عصمت، خلال اجتماعه مؤخرا والدكتور أسامة الحسيني رئيس الشركة القابضة، والمهندس تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والدكتور محمد وهيدي رئيس المكتب العربي للاستشارات الهندسية، بضرورة مراجعة موقف مدينة هليوبوليس الجديدة وتقديم الدعم اللازم لشركة مصر الجديدة لتعديل مسار المشروع والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها، والاستماع لمطالب ساكني المدينة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

أكد المهندس محمود عصمت أن شركة مصر الجديدة تمتلك محفظة ضخمة ومتنوعة من الأراضي تبلغ مساحتها 5500 فدان تقريبا، وهو ما يفتح المجال لإمكانية شراكات واستثمارات كبيرة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى ضرورة تطوير آليات العمل وبحث المستجدات التي تؤثر على سوق التطوير العقاري خاصة في المشروعات الجديدة التي تستعد الشركة للدخول فيها خلال المرحلة المقبلة.

وجه وزير قطاع الأعمال العام بمراجعة موقف الأراضي المملوكة للشركة، وإنهاء المواقف المعلقة لبعض قطع الأراضي وتجهيزها لإقامة مشروعات بالشراكة مع الشركات الخاصة في ظل توافر العديد من العروض.

يشار ان الجهاز المركزى للمحاسبات انتقد مؤخرا أداء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة مطالبا بالرد على العديد من الملاحظات والمشكلات المتعلقة بمشروعات الشركة .