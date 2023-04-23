شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مواعيد افتتاحات مصانع الغزل والنسيج الجديدة بـ 31 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة قطاع الأعمال العام متابعة ملف تطوير مصانع الغزل والنسيج بتكلفة تصل لنحو 31 مليار جنيه والتي ستكون باكورتها في مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى من خلال مصانع 4 و6 وأخير مصنع 1 .

تعرف على احدث تفاصيل تطوير تلك المشروعات .

1 – تابعت الوزارة مراحل تركيب الماكينات الإيطالية ضمن خطوات الانتهاء من مصنع "غزل 4" .

2 – من المقرر فتح هذا المصنع خلال شهر يوليو المقبل ، حيث جار تركيب بقية الماكينات تمهيدا للتشغيل التجريبى .

3 - حجم إنتاجية المصنع تبلغ نحو 13 طن غزل يوميا، ويضم 44 ماكينة غزل حديث.

4 - تبلغ عدد المرادن فى الماكينة الواحدة نحو 1632، بإجمالى نحو 72 ألف مردن.

5 – المصنع متخصص في إنتاج وتشغيل الخيط الرفيع نمرة 77 أو 80.

6 – وزير قطاع الاعمال شدد على سرعة الانتهاء من كافة اعمال المصانع خاصة مصنعى 1 و6 .

7 – من المتوقع افتتاح مصنع 1 مطلع عام 2024 بحسب تصريحات الوزير .