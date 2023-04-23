شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب اليوم فى مصر لجميع الأوزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعر السبائك في مصر اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر لعام 2023 يسجل استقرار ملحوظ لجميع الأوزان، بالتزامن مع استقرار سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون لسبائك الذهب في السوق المصري عند 2777 جنيها بدون إضافة مصنعية.

أسعار السبائك الذهب اليوم

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6942 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13855 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 27770 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 55540 جنيها

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 86364 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 138850 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 277700 جنيها

أسعار السبائك الذهب في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها سعر المصنعية وكذلك الرسوم والضريبة، ويتم احتساب سعر مصنعية على الجرام بدءًا من 40 إلى 65 جنيها للجرام حسب الشركة المنتجة وكذلك حسب وزن السبيكة الذهب.

أسعار الذهب لجميع الأعيرة:

عيار 21 يسجل 2430جنيه.

عيار 18 يسجل 2083 جنيها.

عيار 24 يسجل 2777 جنيها.

الجنيه الذهب 19440 جنيه.

أونصة الذهب 1985 دولارا.